PushProfit.ru позволяет монетизировать push-уведомления на вашем сайте

Наши преимущества

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Подключение сайта в 3 клика

Высокий стабильный доход

Выплаты каждый понедельник

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 за клики
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Показов за вчера

576533806

Кликов за вчера

4882412

Подписок за вчера

269288

З шага к стабильному доходу

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Первый шаг

Пользователи попадают на ваш сайт и подписываются на push уведомления

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Второй шаг

3 - 5 раз в сутки мы отправляем вашим подписчикам push-уведомление на актуальную новость или тематическую статью.

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Третий шаг

Вы получаете ежедневный растущий пассивный доход с каждого клика по такой новости/статье.

Сколько можно зарабатывать

3-5%

пользователей подписываются на push уведомления.

5₽

доход с одной подписки за цикл жизни подписки

1-3%

Подписанных пользователей в день, читают статьи из уведомлений

180

Дней цикл жизни подписки

Вопрос-ответ

За что я получаю доход?
Наши рекламодатели платят Вам за каждый клик с push-рассылки по вашей базе.
Сколько в среднем можно заработать с сайта?
Доход зависит от качества сайта, возраста аудитории, тематики. Также стоит учесть, что доход будет ежедневно расти с увеличением количества подписчиков. В среднем с сайта с посещаемостью 1000 человек в сутки, вы будете зарабатывать около 70 рублей в день, уже через 2 месяца (с ростом количества подписчиков).
Могу я отсылать свои push уведомления пользователям сайта?
Да, вы можете полноценно пользоваться сервисом push-рассылок и отсылать своим пользователям любые уведомления
Где можно посмотреть пример, как это работает?
Как выглядит форма подписки, а также посмотреть какие уведомления мы отправляем пользователям, вы можете на сайте: https://mixerbest.ru
Почему это выгоднее, чем отправлять уведомления самостоятельно?
Если отправлять свои уведомления: На каждую новую статью вы делаете push-рассылку. Статьи написаны под СЯ, неинтересны большому кругу ваших читателей. Ваши статьи читает, в среднем, 5% подписчиков.
В среднем, доход с 1000 прочтений на вашем сайте составляет 150 рублей. С базы в 1000 подписчиков вы заработаете=150*5/100=7.5 рубля.
Через наш сервис:
Мы автоматически отправляем 3 - 5 раз в сутки push-уведомления. В зависимости от данных об интересах пользователя, мы подбираем для каждого пользователя наиболее актуальные новости или статьи. Каждую нашу статью читает в среднем 5% подписчиков. За каждые 1000 прочтений вы получаете около 70 рублей! С базы в 1000 подписчиков вы заработаете=1000*5/100=50 рублей! Это выгоднее больше, чем в 5 раз!

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